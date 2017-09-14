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"Укрнафта" виграла у Росії арбітраж щодо активів у Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 14:58
Пропонуємо до обговорення:
12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 14:59
Ну и куда теперь с этим решением суда? Что с ним делать?
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