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Українці сплатили 107 млн
грн податку на нерухомість

Українці сплатили 107 млн грн податку на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 15:51

Українці сплатили 107 млн грн податку на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10 квітня поточного року громадянами вже сплачено до місцевих бюджетів 107 млн грн. податку на нерухомість, що більше аналогічного періоду минулого року на 45 млн гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 15:51

Без цього новина не повна: До сплати визначено податку на загальну суму понад 397 млн грн, що більше аналогічного періоду минулого року на 134 млн грн.
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