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Черга за "муніципальною нянею"
за місяць зросла в 10 разів

Черга за "муніципальною нянею" за місяць зросла в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:05

Черга за "муніципальною нянею" за місяць зросла в 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
За місяць кількість бажаючих отримати компенсацію витрат на оплату послуг няні збільшилася в 10 разів і станом на 10 квітня становила 397 осіб. На початку березня таких було всього 39.

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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 16:05

«В этом жилмассиве будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно в 740 раз больше, чем было во всём нашем городе до 1913 года».
romiks2009
 
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