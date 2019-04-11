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Ринок первинного житла активніший,
ніж був минулого року...

Ринок первинного житла активніший, ніж був минулого року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 20:34

Ринок первинного житла активніший, ніж був минулого року...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в коментарі висловив експерт Віктор Несін.

Дивися повний текст Ринок первинного житла активніший, ніж був минулого року - експерт.
R2
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