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Почему пшеница
стоит как в 90-е?

Почему пшеница стоит как в 90-е?
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 22:54

Почему пшеница стоит как в 90-е?

Тем временем рушится цена на пшеницу. Она стоит почти как в 90-х (хоть это и фейковая цена и реально она стоит в 2-2.5 раза дороже, но это все равно дешево, я уже объяснял выше, почему доллар 90-х годов и сейчас - это разные вещи, хотя бы из-за роста денежных масс разного вида в 5-10 раз с того времени и нефть сейчас стоит не 10 долларов, а американские долги достигли космоса). Сегодня упала более чем на 3% без всяких причин. Я считаю это грабежом сельхозпроизводителей и рыночной манипуляцией, тем более что несколько лет назад такая история уже была со сталью на LME:
Сталеваров топят с помощью LME
Пора и нам приобретать зубы. Сказать, пока не будет нормальной цены, объявляем эмбарго и выращиваем только для внутреннего рынка! Эмбарго! Кто за?
hxbbgaf
 
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