Почему пшеница стоит как в 90-е?

Додано: Вів 16 кві, 2019 22:54

Тем временем рушится цена на пшеницу. Она стоит почти как в 90-х (хоть это и фейковая цена и реально она стоит в 2-2.5 раза дороже, но это все равно дешево, я уже объяснял выше, почему доллар 90-х годов и сейчас - это разные вещи, хотя бы из-за роста денежных масс разного вида в 5-10 раз с того времени и нефть сейчас стоит не 10 долларов, а американские долги достигли космоса). Сегодня упала более чем на 3% без всяких причин. Я считаю это грабежом сельхозпроизводителей и рыночной манипуляцией, тем более что несколько лет назад такая история уже была со сталью на LME:Пора и нам приобретать зубы. Сказать, пока не будет нормальной цены, объявляем эмбарго и выращиваем только для внутреннего рынка! Эмбарго! Кто за?