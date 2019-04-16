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ВР може розглянути
законопроект про збільшення...

ВР може розглянути законопроект про збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 08:38

ВР може розглянути законопроект про збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики на найближчому засіданні може розглянути законопроект №9533 про індексацію граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку.

Дивися повний текст ВР може розглянути законопроект про збільшення максимального доходу для \"єдинників\"- Южаніна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 08:38

Про это я писал несколько раз. Как то подзабыли поднимать с увеличением минимальной зарплаты. РРО тоже нужно приподнять. И привязать эту границу к минималке. Поднимается автоматом налог при поднятии минималки, а вместе с поднятием налога нужно автоматом и границу поднимать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 08:54

ФОП це внутрішній офшор в якому знаходиться 2,5-3 млн. осіб. Був час працював як "єдинщик". Це ж просто казка для дорослих! 100 тис баксів доходу і 500 баксів єдиного податку за рік! 0,5% оподаткування, де ще таке є?
Не дивно, що все розписано на ФОПів. Маршрутки - водії ФОПи-орендарі, Магазини - продавсі ФОПи-орендарі, дівчата типу "орендують" пару вішалок зі шмотками. Навіть у супермаркетах шматки полиць здані типу в оренду ФОПам, які на них виставляють начебто свій товар. Вся спрощенка перетворилася на спосіб несплати податків крупним та середнім бізнесом. 3/4 так званих ФОП є фіктивними, насправді це наймані працівники, а хазяїн через них пропускає товар.
А тепер давайте поговоримо про чиїсь 3000 євро на офшорному рахунку і про те, як "вони все розікрали" та як нам заважає жити "карупция".
andriyzhagun
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