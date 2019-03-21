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Польща надала всім дітям право
отримувати 500 злотих на...

Польща надала всім дітям право отримувати 500 злотих на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:32

Польща надала всім дітям право отримувати 500 злотих на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня цього року всі діти та молодь у Польщі до 18-ти років матимуть право отримувати 500 злотих (понад 100 євро) на місяць. Досі така допомога призначалася тільки на другу і кожну наступну дитину в сім'ї.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:32

Не допоможе. Молодь поїде у Англію чи Германію.
Як не дивно але 15% з працездантих багатих поляків працюють за кордоном, а серед злиденних працездатних українців таких 13%.
andriyzhagun
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