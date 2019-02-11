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Вчені вперше надрукували на
3D-принтері серце з клітин...

Вчені вперше надрукували на 3D-принтері серце з клітин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:33

Вчені вперше надрукували на 3D-принтері серце з клітин...

Пропонуємо до обговорення:
В університеті Тель-Авіва (Ізраїль) вчені першими в світі надрукували на 3D-принтері штучне серце з живих тканин людини.

Дивися повний текст Вчені вперше надрукували на 3D-принтері серце з клітин людини (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 09:33

А у нас приняли закон про органы с помощью которого, по мнению некоторых лиц, потрошили трупы наших бойцов. Тоже достижение.
Надеюсь новая власть все перепроверит и руки поотрубает по самую шею.
p_a_l
 
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