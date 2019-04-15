НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету Міністрів скасувати зобов'язання компанії продавати газ посередникам.
Дивися повний текст Коболєв розповів, за яких умов газ для населення міг би продаватися дешевше.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 09:37
Коболєв розповів, за яких умов газ для населення міг би...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв розповів, за яких умов газ для населення міг би продаватися дешевше.
Додано: Сер 17 кві, 2019 09:37
Коболеву и Нафтогазу нужно предоставить потребителям право выбирать поставщика газа, а свои (вернее украинского народа) мощшости по транспортировке газа потребителям предоставить Газпрому, Рургазу и другим поставщикам. Вот тогда посмотрим какая реальная цена газа и можно ли ее снизить или нет.
Додано: Сер 17 кві, 2019 10:18
Я так понимаю государство с цены газа получает только 20% НДС и ими оплачивает долги перед внешними инвесторами. Остальная часть 80% идет прямиком в карманы олигархов. Поэтому говорить что поднятием цены на газ мы закрываем долги перед МВФ неправильно. Этим мы набиваем кошельки олигархов.
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