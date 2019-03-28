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"Стахановський завод феросплавів" здолав ДФС у суді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2019 11:37
Пропонуємо до обговорення:
9 квітня Перший апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків та залишив без змін рішення Луганського окружного адмінсуду від 14.08.2018 (в справі №812/6790/13-а), яким було задоволено позов ПАТ “Стахановський завод феросплавів” (СЗФ) та скасовано податкові повідомлення-рішення
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Додано: Сер 17 кві, 2019 11:37
Ну ты подумай как в судах то переобуваться стали
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