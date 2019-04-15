За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових заводів.
Дивися повний текст За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових заводів - Порошенко.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 11:59
За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових...
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Дивися повний текст За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових заводів - Порошенко.
Додано: Сер 17 кві, 2019 12:00
...бал-бла-бла... ну 217...ну и..??.. а че не 2117 ??..не 21117??.. в Китае за ОДИН квартал регистрируется предприятий с ИИ в РАЗЫ больше!!.. а сколько на этих "зводах" введено НОВЫХ рабочих мест??.. а какова там ЗП??.. а каков объем выпускаемой продукции в ден.выражении???...а че НЕ говорит тут же - сколько предпиятий ЗАКРЫЛОСЬ за тот же период??...
Додано: Сер 17 кві, 2019 12:16
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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