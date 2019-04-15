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За останні п'ять років в
Україні побудовано 217 нових...

За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 11:59

За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових...

Пропонуємо до обговорення:
За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових заводів.

Дивися повний текст За останні п'ять років в Україні побудовано 217 нових заводів - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 12:00

...бал-бла-бла... ну 217...ну и..??.. а че не 2117 ??..не 21117??.. в Китае за ОДИН квартал регистрируется предприятий с ИИ в РАЗЫ больше!!.. а сколько на этих "зводах" введено НОВЫХ рабочих мест??.. а какова там ЗП??.. а каков объем выпускаемой продукции в ден.выражении???...а че НЕ говорит тут же - сколько предпиятий ЗАКРЫЛОСЬ за тот же период??...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 12:16

  maestro71 написав:ну 217...ну и..??.. а че не 2117 ??..не 21117??

Ближе к воскресенью достроят :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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