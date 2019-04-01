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Труханів острів пропонують
оголосити ландшафтним заказником

Труханів острів пропонують оголосити ландшафтним заказником
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 12:40

Труханів острів пропонують оголосити ландшафтним заказником

Пропонуємо до обговорення:
Територія майбутнього ландшафтного заказника - 14 озер, листяний ліс, рідкісні види рослин і тварин.

Дивися повний текст Труханів острів пропонують оголосити ландшафтним заказником.
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