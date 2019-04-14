Про це він заявив на засіданні Кабміну.
Дивися повний текст Гройсман поставив \"Нафтогазу\" ультиматум щодо ціни на газ.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 13:26
Гройсман поставив "Нафтогазу" ультиматум щодо ціни на газ
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Дивися повний текст Гройсман поставив \"Нафтогазу\" ультиматум щодо ціни на газ.
Додано: Сер 17 кві, 2019 13:26
В ноябре прошлого года этот пиарщик уже ставил ультиматум коболеву за доначисления в платежках за газ.И что?Приписывают по сегодняшний день.ПИАР-ТЕАТР.
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