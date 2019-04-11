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Коболєв прогнозує, що запуск
Північного потоку-2...

Коболєв прогнозує, що запуск Північного потоку-2...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:49

Коболєв прогнозує, що запуск Північного потоку-2...

Пропонуємо до обговорення:
Повноцінний запуск Північного потоку-2 затягнеться на півроку або рік, сказав голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Коболєв прогнозує, що запуск Північного потоку-2 затягнеться як мінімум на півроку.
R2
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