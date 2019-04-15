Про це повідомляє "Залізниця без корупції".
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" купує російські деталі з п`ятикратною переплатою — ЗМІ.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 14:00
"Укрзалізниця" купує російські деталі з п`ятикратною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" купує російські деталі з п`ятикратною переплатою — ЗМІ.
Додано: Сер 17 кві, 2019 14:00
Журналюги наглые. Дайте людям заработать. Деньги не главное, главное вера в светлое будущее :)
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