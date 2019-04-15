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"Укрзалізниця" купує
російські деталі з п`ятикратною...

"Укрзалізниця" купує російські деталі з п`ятикратною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 14:00

"Укрзалізниця" купує російські деталі з п`ятикратною...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Залізниця без корупції".

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" купує російські деталі з п`ятикратною переплатою — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 14:00

Журналюги наглые. Дайте людям заработать. Деньги не главное, главное вера в светлое будущее :)
Igorten
 
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Чому ніхто не сидить?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 15:15

  sena_2008atp написав:Чому ніхто не сидить?

У нас так не принято.
Igorten
 
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