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В Нацбанку назвали найбільш популярну купюру серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2019 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок квітня 2019 року кількість готівки в обігу в Україні зменшилась на 6,2% або на 24,7 мільярда гривень.
Дивися повний текст В Нацбанку назвали найбільш популярну купюру серед українців (інфографіка)
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Додано: Сер 17 кві, 2019 14:12
Найпопулярніша купюра серед українців - $100 США.
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