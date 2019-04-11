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За три роки ВВП
України виріс на 8,4%

За три роки ВВП України виріс на 8,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 14:52

За три роки ВВП України виріс на 8,4%

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, розмір державного боргу за цей період скоротився з 79,1% до 60,9% ВВП.

Дивися повний текст За три роки ВВП України виріс на 8,4%.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 15:04

Про яку країну розповідає гроцман?Про ту яку вони собі збудували?
sena_2008atp
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