В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг. Впровадження Дорожнього фонду дозволить продовжити цю роботу як на місцевому, так і на державному рівні.
Дивися повний текст В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг - Гройсман.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 14:55
В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг...
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Дивися повний текст В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг - Гройсман.
Додано: Сер 17 кві, 2019 14:55
Очередная подмена понятий: построили - это значит новые дороги. А отремонтировали - это старые.
И не 6800 км, а не меньше 1,5 км. с одной стороны,без знаков, о чем недавно дискутировали.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
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