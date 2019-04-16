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В Україні протягом трьох років
побудували 6800 км доріг...

В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 14:55

В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг. Впровадження Дорожнього фонду дозволить продовжити цю роботу як на місцевому, так і на державному рівні.

Дивися повний текст В Україні протягом трьох років побудували 6800 км доріг - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 14:55

построили 6800 км дорог

Очередная подмена понятий: построили - это значит новые дороги. А отремонтировали - это старые.
И не 6800 км, а не меньше 1,5 км. с одной стороны,без знаков, о чем недавно дискутировали. :mrgreen:
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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