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Порошенко: аудит
"Укроборонпрому" розпочався

Порошенко: аудит "Укроборонпрому" розпочався
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 15:38

Порошенко: аудит "Укроборонпрому" розпочався

Пропонуємо до обговорення:
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України зобов'язав державний концерн "Укроборонпром" надати всі необхідні документи для аудиту.

Дивися повний текст Порошенко: аудит \"Укроборонпрому\" розпочався.
R2
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Помнится аудит Привата ... В общем как всегда, движений много, слова правильные, а результат ...
Igorten
 
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А чего так долго ждали?
blueiceua
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