Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України зобов'язав державний концерн "Укроборонпром" надати всі необхідні документи для аудиту.
Дивися повний текст Порошенко: аудит \"Укроборонпрому\" розпочався.
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Додано: Сер 17 кві, 2019 15:38
Порошенко: аудит "Укроборонпрому" розпочався
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: аудит \"Укроборонпрому\" розпочався.
Додано: Сер 17 кві, 2019 15:38
Помнится аудит Привата ... В общем как всегда, движений много, слова правильные, а результат ...
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