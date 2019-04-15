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У Нафтогазі побоюються падіння
видобутку газу через...

У Нафтогазі побоюються падіння видобутку газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 17:27

У Нафтогазі побоюються падіння видобутку газу через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав директор дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У Нафтогазі побоюються падіння видобутку газу через відсутність фінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 17:28

И куда ушли деньги ? И как это все соотносится с пламенными речами наших правителей о энергонезависимости ? Походу наши нынешние выдоили страну под красивые речи так что предшественники могут только позавидовать :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 17:56

Re: У Нафтогазі побоюються падіння видобутку газу через...

  Igorten написав:так что предшественники могут только позавидовать
ПапЭреднИки по сравнению нынешними керманычами это просто бессеребряники-меценаты какие то прямо). Тут на одних Роттердамах++ ну это сами понимаете когда с "роттердамов" черех РФ уголь везут сепар... эээ пардон ЮАР-ский..столько нагребли что папЭреднИкам и не снилось..
Омельяныч то дорогу построил роттердамовский Шлях называется - идет так - > ЮАР там потом на шахты рыжего товарисча в независимых рЭспубликах поворот, ну немного по шахтам ростова петляет, потом конечно заворачивает в роттЕрдам +++ ну и к нам уже... говорят гиперлупы омельяновские там с такой скоростью летают...разве что неопланы только быстрее ездят по дорогам вуйко гРоси))....
Джон
 
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