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Uber запускає у Києві
«маршрутки» Uber Shuttle

Uber запускає у Києві «маршрутки» Uber Shuttle
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 17:59

Uber запускає у Києві «маршрутки» Uber Shuttle

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber оголосила про запуск у травні нового сервісу Uber Shuttle. Це сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами. Сервіс працюватиме у межах Києва.

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Прекрасная новость.Обязательно буду пользоваться
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