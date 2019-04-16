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"Нафтогаз" встановив
перші лічильники газу з...

"Нафтогаз" встановив перші лічильники газу з...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 19:07

"Нафтогаз" встановив перші лічильники газу з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Кіровоградгаз", що входить до групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", реалізувала пілотний проект по установці лічильників з дистанційною передачею показань для споживання 141 свого клієнта в Кіровоградській області.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив перші лічильники газу з дистанційною передачею показань.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 19:08

Трясця, чому Кіровоградгаз досі не перейменували?
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