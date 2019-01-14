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SpaceX втратила центральний
ступінь ракети Falcon Heavy

SpaceX втратила центральний ступінь ракети Falcon Heavy
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 21:57

SpaceX втратила центральний ступінь ракети Falcon Heavy

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія SpaceX втратила в море прискорювач важкої ракети Falcon Heavy після успішного запуску 11 квітня.

Дивися повний текст SpaceX втратила центральний ступінь ракети Falcon Heavy.
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