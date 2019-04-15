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Показали новий електричний
позашляшовик Renault (фото)

Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 03:49

Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Електричний кросовер Renault City K-ZE презентували під час світової прем'єри на автосалоні в Шанхаї.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 03:49

Неизвестно, сохранит ли модель ожидаемую цену в $8 тыс.. Однако базовый Renault Kwid в Индии стоит $3900

За 3900 в Украину давайте, для города и пригорода - самое оно.
EKO
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