Електричний кросовер Renault City K-ZE презентували під час світової прем'єри на автосалоні в Шанхаї.
Дивися повний текст Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото).
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Додано: Чет 18 кві, 2019 03:49
Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото)
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Дивися повний текст Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото).
Додано: Чет 18 кві, 2019 03:49
Неизвестно, сохранит ли модель ожидаемую цену в $8 тыс.. Однако базовый Renault Kwid в Индии стоит $3900
За 3900 в Украину давайте, для города и пригорода - самое оно.
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