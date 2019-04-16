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"Сонячні дороги майбутнього":
у Франції знайшли...

"Сонячні дороги майбутнього": у Франції знайшли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 03:51

"Сонячні дороги майбутнього": у Франції знайшли...

Пропонуємо до обговорення:
Одна з компаній представила проект з встановлення сонячних батарей замість асфальту на дорогах. І навіть вже отримала перші замовлення У Франції представили проект "дороги майбутнього".

Дивися повний текст \"Сонячні дороги майбутнього\": у Франції знайшли альтернативу асфальту.
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