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"Сонячні дороги майбутнього": у Франції знайшли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 03:51
Пропонуємо до обговорення:
Одна з компаній представила проект з встановлення сонячних батарей замість асфальту на дорогах. І навіть вже отримала перші замовлення У Франції представили проект "дороги майбутнього".
Дивися повний текст \"Сонячні дороги майбутнього\": у Франції знайшли альтернативу асфальту
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Додано: Чет 18 кві, 2019 03:51
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