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Скільки українців зберігають
гроші на банківському...

Скільки українців зберігають гроші на банківському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:23

Скільки українців зберігають гроші на банківському...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці експертна платформа НБУ.

Дивися повний текст Скільки українців зберігають гроші на банківському рахунку - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:23

От же ж ... Надзвичайно дивно , що українці банкам слабо довіряють і гроші накопичують ... З таким курсом за якихось 15 років та кількістю загинувших банків - це взагалі-то цілком нормально . Не всі мають можливість і знання просто працювати сам для себе фінансовим експертом і одночасно працювати з заощадженнями , а довіряти у нас не можна нікому ...
Puente
 
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