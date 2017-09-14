Про це повідомили на сторінці у фейсбуці експертна платформа НБУ.
Дивися повний текст Скільки українців зберігають гроші на банківському рахунку - дослідження.
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Додано: Чет 18 кві, 2019 08:23
Скільки українців зберігають гроші на банківському...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців зберігають гроші на банківському рахунку - дослідження.
Додано: Чет 18 кві, 2019 08:23
От же ж ... Надзвичайно дивно , що українці банкам слабо довіряють і гроші накопичують ... З таким курсом за якихось 15 років та кількістю загинувших банків - це взагалі-то цілком нормально . Не всі мають можливість і знання просто працювати сам для себе фінансовим експертом і одночасно працювати з заощадженнями , а довіряти у нас не можна нікому ...
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