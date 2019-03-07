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На Чернігівщині будують
першу наземну сонячну...

На Чернігівщині будують першу наземну сонячну...
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:35

На Чернігівщині будують першу наземну сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
У селі Малинівка, що на Чернігівщині, завершили будівництво першої черги найбільшої в області наземної сонячної електростанції, що складається з 2200 сонячних модулів загальною потужністю 600 кВт. Розмістили її на місці закинутого, зарослого бур’яном пустиря.

Дивися повний текст На Чернігівщині будують першу наземну сонячну електростанцію потужністю 1,2 МВт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:35

Смотрите чтобы потом, когда люди поумнеют, не снесли эту станцию вместе с пустырем. Это они сейчас глупые и не понимают что солнечная энергия вовсе не дешевая и придется платить. Слазим с углеводородной иглы и залазим на солнечную иглу. А там глядишь и налог на солнце придумают. На дождь, на ветер.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 09:16

Впечатление такое, что из оборудования, предназначеного для маленьких сетевых СЭС хотят построить большую ФЭС. Сколько она будет выдавать - 380 V или 10 кV? Не подключат они её в срок, я думаю. Трансформатор будет выбивать, и придётся линию на подстанцию вести. А это больше года займёт.
tatarinov09101985
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