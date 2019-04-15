|
|
«Київпастранс» отримає понад 13 млрд грн на тролейбуси і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Комунальному підприємству «Київпастранс» виділять близько 13,37 млрд грн. державного фінансування: левову частку в 13,2 млрд грн. – з міського бюджету Києва, а решту – з коштів бюджету країни.
Дивися повний текст «Київпастранс» отримає понад 13 млрд грн на тролейбуси і фунікулер
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88453
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 кві, 2019 08:39
Мост достройте .роды. За распил бабла все равно придется же посидеть.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2012
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|98
|
|
|5
|241
|
|
|1
|106
|
Пон 15 кві, 2019 17:18
сова