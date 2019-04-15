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«Київпастранс» отримає понад
13 млрд грн на тролейбуси і...

«Київпастранс» отримає понад 13 млрд грн на тролейбуси і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:38

«Київпастранс» отримає понад 13 млрд грн на тролейбуси і...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальному підприємству «Київпастранс» виділять близько 13,37 млрд грн. державного фінансування: левову частку в 13,2 млрд грн. – з міського бюджету Києва, а решту – з коштів бюджету країни.

Дивися повний текст «Київпастранс» отримає понад 13 млрд грн на тролейбуси і фунікулер.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:39

Мост достройте .роды. За распил бабла все равно придется же посидеть.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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