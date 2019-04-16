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Тарифи на газ в Україні вже
можна знизити: Кістіон...

Тарифи на газ в Україні вже можна знизити: Кістіон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:45

Тарифи на газ в Україні вже можна знизити: Кістіон...

Пропонуємо до обговорення:
Реформа ринку газу в Україні дає перші позитивні результати – склалася сприятлива ситуація як для бізнесу, так і для населення, а ціни на газ для споживачів можуть знизитися.

Дивися повний текст Тарифи на газ в Україні вже можна знизити: Кістіон пояснив ситуацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 08:45

На отопительный сезон газ в хранилища закачивается летом, когда цена минимальная, но населению продают в отопительный сезон по рыночным ценам, когда цена максимальна. О каких рыночных коньюктурах идёт речь?
Да и каков реальный механизм выбора поставщика в Украине? Возьмите хотя бы Укртелеком - только недавно сделал возможность подать заявку на отключение по телефону, и ещё не известно как будет работать эта система. А вот подключить другого оператора даже voip проблематично. Почти все операторы отдают его только по своим каналам, а они есть не везде. А кто отдает по любым - то цены выше укртелекомовских.
pobytt
 
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