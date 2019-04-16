Тарифи на газ в Україні вже можна знизити: Кістіон...

Додано: Чет 18 кві, 2019 08:45
На отопительный сезон газ в хранилища закачивается летом, когда цена минимальная, но населению продают в отопительный сезон по рыночным ценам, когда цена максимальна. О каких рыночных коньюктурах идёт речь?
Да и каков реальный механизм выбора поставщика в Украине? Возьмите хотя бы Укртелеком - только недавно сделал возможность подать заявку на отключение по телефону, и ещё не известно как будет работать эта система. А вот подключить другого оператора даже voip проблематично. Почти все операторы отдают его только по своим каналам, а они есть не везде. А кто отдает по любым - то цены выше укртелекомовских.