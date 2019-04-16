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В Україні 71% потужностей
відновлюваної енергетики -...

В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 09:39

В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 2200 МВт потужностей відновлюваної енергетики припадає на сонячні електростанції (СЕС). Це — 71% у загальній структурі "зеленої" генерації.

Дивися повний текст В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики - сонячні електростанції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 09:39

Ох и глупость!
А ГЭС не возобновляемая энергетика типа (около 8000 МВт + пара тысяч строится)?
smart_analyst2017
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