В Україні 2200 МВт потужностей відновлюваної енергетики припадає на сонячні електростанції (СЕС). Це — 71% у загальній структурі "зеленої" генерації.
Дивися повний текст В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики - сонячні електростанції.
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Додано: Чет 18 кві, 2019 09:39
В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики -...
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Дивися повний текст В Україні 71% потужностей відновлюваної енергетики - сонячні електростанції.
Додано: Чет 18 кві, 2019 09:39
Ох и глупость!
А ГЭС не возобновляемая энергетика типа (около 8000 МВт + пара тысяч строится)?
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