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Intel відмовляється від бізнесу
з виробництва 5G-модемів

Intel відмовляється від бізнесу з виробництва 5G-модемів
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 10:35

Intel відмовляється від бізнесу з виробництва 5G-модемів

Пропонуємо до обговорення:
Про те, що Intel має намір відмовитися від виробництва і подальшої розробки чіпів 5G, було оголошено незабаром після того, як компанії Qualcomm і Apple вирішили припинити подальші судові розгляди через патенти, уклавши кілька партнерських угод.

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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 10:35

C ПК-ными чипами и для ноутбуков у них выходит лучше. чипы для моб устройств, видимо не для Intel.
blueiceua
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