|
|
Intel відмовляється від бізнесу з виробництва 5G-модемів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Про те, що Intel має намір відмовитися від виробництва і подальшої розробки чіпів 5G, було оголошено незабаром після того, як компанії Qualcomm і Apple вирішили припинити подальші судові розгляди через патенти, уклавши кілька партнерських угод.
Дивися повний текст Intel відмовляється від бізнесу з виробництва 5G-модемів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88454
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 кві, 2019 10:35
C ПК-ными чипами и для ноутбуков у них выходит лучше. чипы для моб устройств, видимо не для Intel.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|121
|
Пон 15 кві, 2019 13:41
сова
|
|2
|180
|
Суб 13 кві, 2019 11:31
p_a_l
|
|3
|223
|