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Змінити оператора без зміни
номера телефону: дата...

Змінити оператора без зміни номера телефону: дата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:28

Змінити оператора без зміни номера телефону: дата...

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження послуги з перенесення номеру в Україні відбувається на три роки пізніше від затвердженого графіка.

Дивися повний текст Змінити оператора без зміни номера телефону: дата впровадження послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:28

Наконец-то сменю киевстар, а то задолбал втюхивать тарифы.
strah48
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