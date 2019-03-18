|
|
Змінити оператора без зміни номера телефону: дата...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Впровадження послуги з перенесення номеру в Україні відбувається на три роки пізніше від затвердженого графіка.
Дивися повний текст Змінити оператора без зміни номера телефону: дата впровадження послуги
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88457
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 кві, 2019 11:28
Наконец-то сменю киевстар, а то задолбал втюхивать тарифы.
-
strah48
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор