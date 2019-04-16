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На освіту з 2018 року
виділили 7 млрд грн - прем'єр

На освіту з 2018 року виділили 7 млрд грн - прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:30

На освіту з 2018 року виділили 7 млрд грн - прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Уряд направив на розвиток сфери освіти протягом 2018 та 2019 років 6,8 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:30

Только вот учителя не заинтересованы учить детей. зарплаты маленькие. 5-7 тысяч. Ответственности и отчётности всё больше и больше. классы в городах переполнены, а в сёлах недоборы. Новые школы практически не открываются. Из 30 студентов по профессии идёт работать из 30 только 3-4 человека. Вся молодёжь приспосабливается на других профессиях. а в школах работают одни бабушки по 50-60 лет. Военным , полиции, и даже сотрудникам медицины подняли зарплаты . учителя в данной экономике очень ущемлены.
-Segey-
 
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