Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
Дивися повний текст Росія заборонила експорт бензину до України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 13:47
Росія заборонила експорт бензину до України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія заборонила експорт бензину до України.
Додано: Чет 18 кві, 2019 13:47
Не может быть и правильно. Слезли с газовой иглы, пора и с нефтяной слазить.
Додано: Чет 18 кві, 2019 14:16
Беларусь нам поможет - будем покупать белорусский бензин и уголь. правда с наценкой, но ведь это цена независимости, так?
|