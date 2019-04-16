RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія заборонила експорт
бензину до України

Росія заборонила експорт бензину до України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 13:47

Росія заборонила експорт бензину до України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Дивися повний текст Росія заборонила експорт бензину до України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88460
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 13:47

Не может быть и правильно. Слезли с газовой иглы, пора и с нефтяной слазить.
turushevserg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 14:16

Беларусь нам поможет - будем покупать белорусский бензин и уголь. правда с наценкой, но ведь это цена независимости, так?
RomanTik
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6586 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За три роки ВВП України виріс на 8,4%
R2 » Сер 17 кві, 2019 14:52
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2019 16:45
blueiceua
З'явився новий рейтинг найбагатших людей України
R2 » Вів 16 кві, 2019 11:58
7 337
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2019 09:57
jeugen
Росія ізолює свій інтернет: Держдума поставила крапку
R2 » Вів 16 кві, 2019 21:38
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 21:38
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.