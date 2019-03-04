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Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Розгляд даної справи тривав з червня 2017 року.
Дивися повний текст Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку
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Додано: Чет 18 кві, 2019 13:56
Началось. Лизнули так лизнули.
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Додано: Чет 18 кві, 2019 14:13
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