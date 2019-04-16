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США підготували обмежувальні
заходи щодо Куби і Венесуели

США підготували обмежувальні заходи щодо Куби і Венесуели
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 14:12

США підготували обмежувальні заходи щодо Куби і Венесуели

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки підготували обмежувальні заходи щодо Куби і Венесуели.

Дивися повний текст США підготували обмежувальні заходи щодо Куби і Венесуели.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 14:12

Очередная порция "свободы" и "открытости" от США.
blueiceua
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