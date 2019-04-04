RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ готує апеляцію на рішення
суду про незаконність...

НБУ готує апеляцію на рішення суду про незаконність...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 15:36

НБУ готує апеляцію на рішення суду про незаконність...

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку. В Нацбанку повідомили, що оскаржуватимуть це рішення.

Дивися повний текст НБУ готує апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88461
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Yuri_Z і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua готує новий дизайн головної сторінки
R2 » Суб 06 кві, 2019 17:41
6 422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 17:00
500
В МЕРТ прокоментували рішення СОТ щодо транзитних...
R2 » Пон 08 кві, 2019 14:37
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 14:38
vbondaruk
Нацбанк готує мирову угоду з компанією Фірташа у справі...
R2 » Чет 04 кві, 2019 16:26
1 301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 16:26
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.