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НБУ готує апеляцію на рішення суду про незаконність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку. В Нацбанку повідомили, що оскаржуватимуть це рішення.
Дивися повний текст НБУ готує апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку
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