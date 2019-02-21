RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укргазбанк відновив програму
пільгового кредитування...

Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 17:52

Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування...

Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк підписав двосторонню угоду про партнерство з Урядом Республіки Білорусь щодо початку чергового етапу кредитування українського бізнесу на придбання білоруської техніки з компенсацією. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Банку.

Дивися повний текст Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування білоруської техніки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88462
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 17:53

За откат мать родную продадут эти еврейские ворюги, которых вы выбираете!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20416
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Італії офіційно запустили програму базового доходу в...
R2 » Нед 10 бер, 2019 02:56
4 290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 бер, 2019 14:02
Kart
"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів
R2 » Вів 26 лют, 2019 21:04
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лют, 2019 21:04
LutsMan
В уряді анонсували програму скорочення субсидій 1, 2, 3
R2 » Чет 21 лют, 2019 20:22
21 1606
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 10:28
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14978)
18.04.2019 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.