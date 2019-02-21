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Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 кві, 2019 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк підписав двосторонню угоду про партнерство з Урядом Республіки Білорусь щодо початку чергового етапу кредитування українського бізнесу на придбання білоруської техніки з компенсацією. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Банку.
Дивися повний текст Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування білоруської техніки
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Додано: Чет 18 кві, 2019 17:53
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