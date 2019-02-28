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Всі столичні парковки
«нанесли» на карту

Всі столичні парковки «нанесли» на карту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 04:09

Всі столичні парковки «нанесли» на карту

Пропонуємо до обговорення:
Парковки столиці нанесли на інтерактивну мапу.

Дивися повний текст Всі столичні парковки «нанесли» на карту.
R2
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