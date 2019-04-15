Визнання процедури націоналізації "ПриватБанку" незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.
Дивися повний текст В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його роботу.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 06:27
В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його...
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Дивися повний текст В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його роботу.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 06:27
Последняя козырная шестерка в руке Пети. Если это решение суда не позволит отменить или перенести выборы - то всё, остаточно прощавай.
Кстати решение суда было назначено на период после выборов. И его ускоренное обнародование произошло с петиной подачи, ибо только ему это выгодно.
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