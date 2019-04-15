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В ПриватБанку розповіли, як
рішення суду вплине на його...

В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 06:27

В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його...

Пропонуємо до обговорення:
Визнання процедури націоналізації "ПриватБанку" незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Дивися повний текст В ПриватБанку розповіли, як рішення суду вплине на його роботу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 06:27

Последняя козырная шестерка в руке Пети. Если это решение суда не позволит отменить или перенести выборы - то всё, остаточно прощавай.
Кстати решение суда было назначено на период после выборов. И его ускоренное обнародование произошло с петиной подачи, ибо только ему это выгодно.
priem_metalla86
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