З 25 квітня розпочинається пілотний проект з інтеграції технології 5G в українські дороги для підвищення якості та безпеки транспортного руху.
Дивися повний текст Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття українських доріг 5G технологіями.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:16
Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття українських доріг 5G технологіями.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:26
галаперидол или азалептин? Что-то должно помочь.
Ходовой моей машины прошлогодний ремонт за косарь неукраинских не помог - уже что-то гремит. Думаю, может не на ремонт потратиться, на лечение начальника дорог?
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:33
Re: Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...
он больной ? даже те у кого нету личного автотранспорта - понимают что он несет ахинею . И такой ахинеей приближает свой конец на этой должности
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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