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Омелян анонсував старт
пілотного проекту з покриття...

Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:16

Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...

Пропонуємо до обговорення:
З 25 квітня розпочинається пілотний проект з інтеграції технології 5G в українські дороги для підвищення якості та безпеки транспортного руху.

Дивися повний текст Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття українських доріг 5G технологіями.
R2
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так дорог нету
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Гіперлуп у своєму стилі.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:26

галаперидол или азалептин? Что-то должно помочь.
Ходовой моей машины прошлогодний ремонт за косарь неукраинских не помог - уже что-то гремит. Думаю, может не на ремонт потратиться, на лечение начальника дорог?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:33

Re: Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...

он больной ? даже те у кого нету личного автотранспорта - понимают что он несет ахинею . И такой ахинеей приближает свой конец на этой должности
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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