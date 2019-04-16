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Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:16
Пропонуємо до обговорення:
З 25 квітня розпочинається пілотний проект з інтеграції технології 5G в українські дороги для підвищення якості та безпеки транспортного руху.
Дивися повний текст Омелян анонсував старт пілотного проекту з покриття українських доріг 5G технологіями
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