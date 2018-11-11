|
|
|
Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Україна минулого року імпортувала з РФ понад 15 млн тонн вугілля на суму $1,8 млрд.
Дивися повний текст Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% - Держстат
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88470
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:47
ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2175
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:25
sequence написав:
ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело
Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6480
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:35
Волгарь написав: sequence написав:
ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело
Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.
по LPG расклад непонятный - есть договор до конца 2019.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2175
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:01
sequence написав: Волгарь написав: sequence написав:
ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело
Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.
по LPG расклад непонятный - есть договор до конца 2019.
В договорах, если Вы помните, есть все, даже прямые поставки природного газа на Украину и свободный транзит украинских товаров к востоку от Каспийского моря...
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6480
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|61
|
|
|1
|127
|
Пон 15 кві, 2019 17:18
сова
|
|8
|1781
|
|