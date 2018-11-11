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Частка російського вугілля в
2018 році становила 70,2% -...

Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% -...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:46

Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна минулого року імпортувала з РФ понад 15 млн тонн вугілля на суму $1,8 млрд.

Дивися повний текст Частка російського вугілля в 2018 році становила 70,2% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 08:47

ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:25

  sequence написав:ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело

Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:35

  Волгарь написав:
  sequence написав:ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело

Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.

по LPG расклад непонятный - есть договор до конца 2019.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:01

  sequence написав:
  Волгарь написав:
  sequence написав:ага. Это получается, что уголь будет идти либо с Беларуси, либо по спецразрешению Медведчуку, в связи с последними обстоятельствами
Тепло и энергия должны существенно подорожать. Бензин тоже. Если еще и курс ломанется, будет совсем весело

Вы не упомянули сжиженный газ - он тоже в списке.

по LPG расклад непонятный - есть договор до конца 2019.

В договорах, если Вы помните, есть все, даже прямые поставки природного газа на Украину и свободный транзит украинских товаров к востоку от Каспийского моря...
Волгарь
 
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