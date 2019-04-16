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Німецький депутат розповів, як
"Північний потік-2" може...

Німецький депутат розповів, як "Північний потік-2" може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:27

Німецький депутат розповів, як "Північний потік-2" може...

Пропонуємо до обговорення:
Проект "Північний потік-2" може допомогти Україні, адже дозволить застосувати реверсні поставки і експортувати в Україну частину газу, отриманого через цей газопровід.

Дивися повний текст Німецький депутат розповів, як \"Північний потік-2\" може допомогти Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 09:27

Обалдеть ... во как оказывается! Так тогда и разделение Германии помогло немцам - они узнали, что значит жить хороше, и что значит жить хреново.
a_kibets
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