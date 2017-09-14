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НБУ оголосив, скільки ФГВ
доведеться виплатити...

НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:05

НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення “Приватбанку” до попередніх власників не передбачене законодавством.

Дивися повний текст НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити вкладникам у разі повернення Привату.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:05

В смысле? Я чего то не понимаю... какие возмещения? Банк банкрот, что ли?
Кто то может пояснить, что тут написано и откуда ноги растут про возмещение?
magneet
 
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