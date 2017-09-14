Повернення “Приватбанку” до попередніх власників не передбачене законодавством.
Дивися повний текст НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити вкладникам у разі повернення Привату.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:05
НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оголосив, скільки ФГВ доведеться виплатити вкладникам у разі повернення Привату.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:05
В смысле? Я чего то не понимаю... какие возмещения? Банк банкрот, что ли?
Кто то может пояснить, что тут написано и откуда ноги растут про возмещение?
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