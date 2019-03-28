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Європарламент ухвалив
нові візові правила для...

Європарламент ухвалив нові візові правила для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:09

Європарламент ухвалив нові візові правила для...

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент підтримав пропозиції Єврокомісії щодо запровадження нових правил видачі віз для короткотермінового перебування громадян третіх країн у Шенгенській зоні.

Дивися повний текст Європарламент ухвалив нові візові правила для Шенгенської зони.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:09

Главное плату увеличить и не важно в каком виде виза
Ratatui
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