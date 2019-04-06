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Коломойський заявив, що ПриватБанк насправді збитковий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:15
Пропонуємо до обговорення:
якби не відсотки за ОВДП, то він би "заробив" мінус $400 млн
Дивися повний текст Коломойський заявив, що ПриватБанк насправді збитковий
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:15
бедняга!израиль после швейцарии кажется тюрьмой
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