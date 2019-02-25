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Слідом за США: в ЄС
відреагували на скасування...

Слідом за США: в ЄС відреагували на скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:07

Слідом за США: в ЄС відреагували на скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз офіційно приєднався до США і Європейського банку реконструкції та розвитку в підтримці націоналізації українського ПриватБанку, яку 18 квітня визнали незаконною.

Дивися повний текст Слідом за США: в ЄС відреагували на скасування націоналізації ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:07

У всех рыло в пуху. Национализируйте по правилам, тогда и банки никто отсуживать не будет.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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