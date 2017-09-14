|
|
В Україні підрахували прибуток великих і середніх...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це написала прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Дивися повний текст В Україні підрахували прибуток великих і середніх підприємств
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88473
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:10
Хватит считать чужие деньги. Посчитайте лучше свои.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34
|1748
|
|
|5
|162
|
|
|4718
|249123
|