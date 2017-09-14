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В Україні підрахували
прибуток великих і середніх...

В Україні підрахували прибуток великих і середніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:10

В Україні підрахували прибуток великих і середніх...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написала прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Дивися повний текст В Україні підрахували прибуток великих і середніх підприємств.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:10

Хватит считать чужие деньги. Посчитайте лучше свои.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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