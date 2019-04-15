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У МЕРТ прокоментували заборону
РФ на експорт нафти в Україну

У МЕРТ прокоментували заборону РФ на експорт нафти в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:12

У МЕРТ прокоментували заборону РФ на експорт нафти в Україну

Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономрозвитку заявили, що нові санкції Росії проти України – недружній, але очікуваний крок.

Дивися повний текст У МЕРТ прокоментували заборону РФ на експорт нафти в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:12

Да неплохо нам в Ротердам + надавали.

Шо тут думать?
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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